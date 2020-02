'Saí de vendedora de roupas direto para Globo', conta Valéria Valenssa

Valéria Valenssa acabou de criar próprio canal de comunicação no Youtube e no primeiro vídeo, ela conta detalhes do início do seu relacionamento com Hans Donner, com quem foi casada por 27 anos e anunciou separação em meados de julho de 2019. Mãe de João Henrique, de 16, e José Gabriel, de 15 anos ,ela também falou de como virou a Globeleza da Globo, em 1993. 'Foi um ano que aconteceu tudo na minha vida. Eu nunca pensei que uma vinheta de Carnaval fosse dar aquele boom todo. Eu trabalhava na C&A , uns seis meses antes, trabalhava como vendedora de roupas e saí para virar Globeleza. Saí de vendedora de roupas direto para a Globo. Fui contratada, com um salário mensal e viajava pelo Brasil todo. Um momento incrível da minha vida".