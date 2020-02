Petrix Barbosa é protegido por seis seguranças da Globo na delegacia

Petrix Barbosa prestou depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), ontem, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, cercado por seis seguranças da Globo e uma equipe de advogados e assistentes. Nervoso com o tumulto, o brother não trocou uma palavra com a imprensa nem quando chegou nem quando saiu, após quase duas horas de testemunho para a apuração dos fatos contra as denúncias de assédio dentro do ‘BBB20'. A assessoria do ginasta informou que o atleta “se colocou à disposição para contribuir com as autoridades em elucidar os acontecimentos”.

O brother foi o segundo eliminado do programa em um paredão quádruplo na última terça-feira (4), com 80,27% dos votos do público.

Veja a galeria de fotos: