Ludmilla tem problema com promoter em festa e o substitui às pressas

Quem esteve na festa de Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, realizada no início de janeiro, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio,não imagina a confusão pré-evento que rolou nos bastidores. É que a coluna soube que Ludmilla teve problemas como o promoter contratado para fazer o evento, Savanan Almeida, que segundo consta nos bastidores do mundo dos famosos, teria superfaturado notas fiscais dos fornecedores da festa. O comentário é que Ludmilla teria desistido dos serviços do profissional ao descobrir as notas superfaturadas diretamente com os fornecedores.



A coluna procurou Ludmilla que confirmou a informação através de sua assessoria. "Foi verdade, mas a única providência que tomaram foi cancelar o serviço dele e contratar outra pessoa", informa a equipe da cantora.



A coluna também procurou Savanan para dar sua versão dos fatos. Ele negou que tenha superfaturado qualquer orçamento e afirmou que o motivo do cancelamento do contrato foi outro.

"Tudo o que fora acordado foi de comum de ambas as partes. Mas teve sim o cancelamento da festa. E todo o valor em espécie que foi depositado para os parceiros foi devolvido para a aniversariante, e o material que já havia sido comprado, foi todo entregue também para a mesma. Quem me ligou pra cancelar a festa foi a Silvana, mãe da Ludmila, alegando que no dia que fora marcado pra fazer a festa, a Brunna e a Ludmila teriam um compromisso de trabalho inadiável, me pedindo desculpa pelo transtorno e tendo assim que cancelar a festa, e pediu para ir alinhando toda devolução com o Renato, que até então, além de marido dela, se apresentou a mim como sendo do financeiro da Ludmilla", diz o promoter.

Savanan ainda ressaltou que jamais se apropriaria de qualquer dinheiro que não lhe é de direito. "Sendo assim, e deixando claro, jamais pegaria qualquer dinheiro que não fosse meu, tive um criação exemplar e não preciso superfaturar nada e nem lesar ninguém! São anos de profissionalismo ético e jamais iria manchar meu nome por qualquer coisa, ainda mais algo tão esdrúxulo como isso", afirma.

