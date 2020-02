Otávio Mesquita dá um tempo na relação com Melissa Wilmann

Os seguidores de Otávio Mesquita andaram perguntando se o jornalista estava separado de sua mulher, Melissa Wilmann, já que desde novembro do ano passado um não aparece mais nas redes sociais do outro. Pois bem. A coluna soube que o casal resolveu mesmo dar um tempo na relação. Melissa, inclusive, viajou sozinha com o filho para Aspen, nos Estados Unidos, nas férias do início do ano. Otávio, de 60 anos, era casado com a publicitária Melissa, de 44, desde 2008. Da união, nasceu Pietro, hoje, com 10 anos.