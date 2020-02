Tatá Werneck faz bateria de exames em clínica na zona sul do Rio

Tatá Werneck foi vista ontem pela manhã na Clinica São José, em Botafogo, na Zona Sul carioca. A apresentadora esteve na unidade após passar por uma bateria de exames de rotina. É que ela teve diabetes gestacional e agora tem que fazer um acompanhamento médico.

"Caraca, a galera é muito rápida (risos). Eu tô fazendo check up e prefiro fazer no hospital porque um dos meus médicos é de lá e eu sou toda cagada com exame. Depois que a gente tem filha fica com medo de tudo e resolve se cuidar", disse Tatá, mãe de Clara Maria. A menina, fruto do seu relacionamento com Rafael Vitti, nasceu no dia 23 de outubro de 2019.