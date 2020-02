'Ser rainha de bateria sempre foi um sonho para mim', diz Raissa Machado

'Ser rainha de bateria sempre foi um sonho para mim'. E lá se vão sete anos no posto, mas a história de Raissa Machado com Viradouro tem mais de uma década, já que foi também musa e destaque de chão da vermelho e branco de Niterói. Maranhense, mulher forte e determinada, ela fez algumas exigências com relação a sua fantasia na Sapucaí neste ano: ser linda, sensual, decotada e não ter nenhuma pena de animal. Aos 36 anos, mãe da pequena Nicole de 4 anos, Raissa eliminou 6 quilos para estar com tudo em cima no dia do desfile da Viradouro, a segunda a se apresentar no domingo (23) no Sambódromo carioca.

