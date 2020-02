O amor está no ar nos bastidores da novela 'Amor de Mãe'

O amor está no ar nos bastidores de 'Amor de Mãe'. Intérprete do bandido Farula, um dos seguranças que trabalhavam para Kátia (Vera Holtz), Mc Cabelinho vive um romance com a atriz Maria Andrade, mais conhecida como Maria, a Verena da trama de Manuela Dias. Os dois, inclusive, gravaram juntos uma música para própria novela das 21h da Globo.

O cantor chegou a falar da nova namorada em suas redes sociais: "saudade do meu amor, Maria", escreveu o artista que momentos depois apagou a declaração romântica, mas já era tarde, né?

Com apenas 19 anos, Maria é nascida e criada na Cidade Alta, comunidade da zona norte do Rio. Além de atriz, ela é cantora.

