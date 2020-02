'Tenho orgulho das minhas raízes', diz rainha de bateria da Mangueira

Evelyn Bastos tem 26 anos e, há sete, reina à frente dos ritmistas da verde e rosa. Filha de uma ex-majestade e desfilando na escola desde quatro anos, ela é formada em Educação Física pela UERJ e mantém um projeto social no Morro da Mangueira. "Tenho orgulho das minhas raízes. Toda pessoa que nasce e cresce em uma favela carrega resistência no sobrenome", destaca a moça que mora na comunidade com mãe Valéria e a irmã Emelyn. A beldade é também rainha do Camarote 'O Dia na Folia'. É um lugar do povo, para receber quem gosta de Carnaval".

