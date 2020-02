Atriz mexicana vem ao Brasil para divulgar nova novela do SBT

Elyfer Torres, a mexicana que dá vida à personagem Betty de 'Betty a Feia em Nova York', virá o Brasil. A atriz chegará em terras brasileiras na segunda semana de março para divulgação da novela que é a aposta de 2020 do SBT. O folhetim já é sucesso na América Latina. 'Betty a Feia em Nova York' é uma nova versão da novela. A estreia no Brasil rendeu o terceiro lugar de audiência para o SBT e top 5 nos assuntos mais comentados no Twitter. A trama também está disponível no Netflix e figura entre os produtos mais populares do momento.