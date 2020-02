Reality 'A Ilha', da Record, pode ser uma nova versão do 'No Limite', da Globo

O novo reality 'A Ilha', da Record TV, aquele que emissora promete ser um produto totalmente original do canal sem os moldes prontos da Endemol, caminha para se tornar uma nova versão do 'No Limite', da Globo. Acontece que a ideia inicial da produção do programa em colocar famosos no casting de confinados na ilha já começa a ser revista. A prioridade para a seleção dos participantes é a resistência física e mental. A ilha que será palco da transmissão do novo reality show ainda não foi definida. A Record já descartou fazer em um arquipélago brasileiro por conta da geografia considerada pelo canal como desfavorável e também por conta da grande área de preservação ambiental.