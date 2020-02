Saiba tudo o que rolou no 'Baile da Vogue'

A coluna já havia cantado a pedra que a elite paulistana não tinha gostado da mudança de local do 'Baile da Vogue'. Pois bem. A festa aconteceu na última sexta-feira (7) no Copacabana Palace e desagradou a muita gente, como era de se esperar. A maior queixa das ricaças era de que o ar-condicionado não estavam dando vazão e elas transpiravam sem parar, fazendo a famosa 'pizza' debaixo do braço. Também houve estresse por conta da quantidade de gente. Ninguém conseguia andar direito pelo evento. O corredor montado para tirar fotos acabava travando a festa pela fila que se formava. Ah! E quando alguma celebridade passava à frente a pedido da própria revista, as pessoas ficavam reclamando. Luciana e Juliana Paes foram algumas das que entraram e saíram da festa rápido devido ao tumulto formado.

Deborah Secco inovou ao mostrar sua melhor forma com o corpo pintado de prata. Mas a atriz logo ganhou dos frequentadores do baile o apelido de 'Freddie Mercury Prateado', personagem que era feito por Eduardo Sterblitch na época do 'Pânico'.

Sabrina Sato foi com uma fantasia minúscula e também foi alvo de críticas. As socialites piraram que a japa apareceu seminua. O comentário é que era desrespeitosa essa postura de ir ao baile nua, já que os homens casados ficam olhando quando ela passava. "Não tinha como não olhar", disse uma fonte à coluna.

As roupas usadas pelos anônimos também foram alvo de críticas: "Parecia um grande baile de funk com as pessoas fantasiadas com roupas compradas na Saara (famoso comércio popular do Rio)", contou uma famosa.

Para quem não leu a primeira nota da coluna em relação ao baile, a gente faz um resumão aqui: as principais reclamações das socialites era que o tradicional evento de abertura do Carnaval não poderia ser feito em uma cidade com problemas de segurança e sem água potável. O 'Baile da Vogue' tradicionalmente acontecia em São Paulo. Elas também reclamavam que os ingressos passaram a ser vendidos, o que fazia com que qualquer pobre mortal pudesse estar no evento, que deixou de ser 'exclusivo'.