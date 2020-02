Gabi e Guilherme dormem separados no quarto do líder

Desde a última festa, que aconteceu na quarta-feira (5), Guilherme e Gabi Martins estão ficando. E a dupla conseguiu pegar a liderança durante uma prova feita na quinta (6). Como a liderança não é compartilhada, a sister ganha a imunidade, acesso ao quarto do líder e a missão de dividir a casa entre VIP e a Xepa. Já Guilherme ganha o prêmio de R$ 10 mil em dinheiro e mais R$10 mil em compras no aplicativo Americanas, além de poder disputar a Prova do Anjo. Sexta-feira (7) não teve festa. Mesmo assim, Guilherme e Gabi foram dormir já na manhã deste sábado (8), com o dia claro. Os dois deitaram no quarto do líder: ela na cama e ele no chão.

"Acho que ninguém que se pega no BBB dorme no chão. Espero que meus pais estejam orgulhosos", disse Gabi para Guilherme. O brother concordou: "Também acho. Essa é a primeira vez que isso acontece. Mas eu prometi a minha mãe (que não ia rolar edredom) e eu sempre cumpro o que prometo".