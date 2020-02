Os maiores micos e acertos do 'Baile da Vogue'

Esta coluna está perplexa como algumas convidadas levaram ao pé da letra o tema do 'Baile da Vogue 2020', que era 'Jardim das Delícias - Uma noite de tropicalismo surreal em ode ao Rio de Janeiro'.

Vale explicar que o Tropicalismo foi um movimento brasileiro originado da sua cultura, principalmente da sua música. Surgiu no final da década de 60 e teve como nomes os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e vários outros.

Já o realismo se propunha à valorização da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista podia se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe viesse à mente, sem se preocupar com a lógica.

Veja abaixo alguns exemplos de looks surrealistas que valorizaram a loucura e a falta de lógica mas, claro, com um toque tupiniquim.



1 - Bruna Gonçalves, namorada de Ludmila parece ter se confundido e usou a roupa do ensaio de escola de samba num baile de gala. Já a própria Ludmilla parece ter feito a lição de casa e estava totalmente dentro do contexto do tema.



2 - Darlin Ferrattry realmente não pesquisou o tema do Baile e criou sua fantasia em cima da palavra Jardim, mas com certeza não era o look que ela queria que chamasse atenção e estava preocupada em exibir.



3 - Sabrina Sato repetia um texto pronto sobre sua inspiração na estilista italiana Elsa Schiaparelli, que realmente era revolucionária e à frente do seu tempo, mas que tinha como marca a criação de peças de roupas icônicas. Já no caso de Sabrina, que estava praticamente nua de costas, a inspiração parecia vir de Mangás japoneses.



4 - Se Elsa Schiaparelli fosse inspiração, com certeza quem se adequaria a isso seria a eterna rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel, que chegou ao baile com um look vanguardista, mas com o pé no futuro, sem deixar de lado a eterna marca da apresentadora: as botas de cano alto. Vale lembrar que o cabelo, acessórios e figurino conversavam entre si. Até quando a loucura e falta de lógica se encontram, elas tem que combinar...