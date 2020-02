Equipe de Klebber Toledo rasga elogios e aumenta a autoestima do ator

Autoestima é tudo nessa vida e parece que a equipe de Klebber Toledo tem a sua bem em alta. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que o ator foi outro que não entendeu o tema do Baile da Vogue 2020 que era ‘Jardim das Delícias - Uma noite de tropicalismo surreal em ode ao Rio de Janeiro’.

Seu figurino preto e branco em alusão à calçada de Copacabana nada tem a ver com tropicalismo nem surrealismo, sendo na verdade essa configuração o movimento suprematismo russo ou até mesmo modernista. Modéstia à parte, a coluna está muito culta.

Apesar disso, a gente reparou em comentários que a empresa que representa o ator faz no post de grandes marcas, tais como: 'O galã do Brasil' ou 'O casal mais lindo do Brasil', neste caso quando ele aparecia com a mulher, Camila Queiroz.



Apesar do ego inflado da empresa, vale lembrar que Klebber está na lista da Rede Globo de atores que deixarão de ter contrato longo para passar a ter contrato por obra. Abafa.

Veja a galeria de fotos: