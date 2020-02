Amanda Lee intensifica os treinos para disputar uma competição de triatlo

Amanda Lee tem levado muito à sério a sua nova paixão, o triatlo, esporte que envolve ciclismo, natação e corrida. Antes das quatro da manhã, ela já está na ativa treinando e buscando cada vez mais os resultados de altos rendimentos e em abril, a também atriz tem um desafio:: o 70.3 Meio Iron, em Florianópolis.



"Mudei alimentação, treino, minha cabeça e meu corpo também estão se transformando. É puxado, mas gosto dessa sensação", diz a atriz que conta até com uma equipe de profissionais para ajudá-la a melhorar a sua performance: Leonardo Beer e Walter Tuche e das nutricionistas Patricia Davidson e Anna Virgínea. "Estou focada. O esporte me acalma e a arte me liberta. Encontrei o equilíbrio e quero cultivá-lo","



Mas o lado atriz ainda pulsa forte dentro de Amanda. Ela está à frente da produção do documentário 'Atletas Anônimos' e na fase de captação de recursos para a peça teatral 'Uma Tal de Alice'.