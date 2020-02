Sônia Abrão responde fã sobre traição de dois integrantes de sua equipe após áudio vazado

O fogo no parquinho saiu do 'BBB20' e incendiou a bancada do programa 'A Tarde é Sua' após o áudio de uma reunião ter sido vazado por um dos integrantes do programa de Sônia Abrão. A conversa divulgada aconteceu dentro da produtora Câmera 5 e tratava sobre salários atrasados da equipe e virou até caso de polícia envolvendo dois integrantes da bancada, Guilherme Beraldo e Felipeh Campos. Diante da repercussão, alguns fãs foram questionar Sônia Abrão sobre a suposta traição de duas pessoas do grupo e a apresentadora questionou: "Só duas?".

Guilherme Beraldo fez uma boletim de ocorrência contra Felipeh Campos por ameaça de morte. Nos corredores da Rede TV, Campos foi apontado como o autor do vazamento do áudio. Por sua vez, ele suspeitou provavelmente que Beraldo o delatou. Na manhã deste sábado, Elias Abrão confirmou que os dois repórteres foram afastados do programa por tempo indeterminado. ”Devido aos últimos acontecimentos, resolvi afastar do A Tarde é Sua os colunistas Felipeh Campos e Guilherme Beraldo até que as coisas sejam esclarecidas”, escreveu Elias no Twitter.

Logo depois, Felipe foi às redes sociais para explicar a confusão: "Eu não fiz absolutamente nada e tenho a minha consciência tranquila. Estou chateado, claro, porque eu não tomei nenhuma atitude como essa, não fiz isso e eu nem liguei para esse colunista. Um jornalista que me ligou perguntando sobre um B.O na polícia. Esse cara que teve a pachorra de fazer B.O insinuando que eu teria ligado e feito ameaças. Não teve isso. Gente, se eu tivesse que brigar com alguém, eu iria brigar com uma pessoa grande. Esse colunista nunca me incomodou, na verdade ele gostaria que eu entrasse na pilha dele, mas isso não aconteceu".

A coluna procurou Guilherme Beraldo e ele falou que não irá se pronunciar sobre o assunto.