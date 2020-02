Diretor de Globo é vítima de golpe de uma acusada por estelionatos

A casa cai para uma mulher que aplicava golpes usando o nome do diretor de programação da Globo no Ceará, Fábio Ambrósio para pedir ingressos gratuitos em eventos no nordeste. Figura conhecida no meio televisivo,o executivo acionou a Polícia do estado para uma ocorrência de estelionato, em um shopping da capital Fortaleza, ontem à noite.



Segundo o jornalista Raphael Acioli, a polícia foi acionada para encontrar a mulher no momento da ação e no local foi encontrado um motoboy, contratado para receber as cortesia. O homem denunciou Flávia Leal e todos os envolvidos no caso foram encaminhados ao 2º Distrito Policial para prestar esclarecimentos.



Na delegacia, já com antecedentes criminais por estelionatos, Flávia foi novamente autuada em flagrante pelo mesmo crime. Ela se passava por integrantes dos meios de comunicação, principalmente da TV Globo/Verdes Mares, para ganhar cortesias para eventos. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE ) mantém a investigação buscando identificar outras vítimas do golpe.