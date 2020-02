Thammy comemora um mês de vida do filho com uma foto do rostinho do bebê

Thammy Miranda comemorou o primeiro mês de vida de seu filho Bento, fruto de sua relação com a influencer Andressa Ferreira, de maneira mais fofa impossível. O empresário fez uma foto só do rosto do bebê mostrando os seus lindos e expressivos olhos azuis. “Primeiro mês da minha vida”, escreveu o pai coruja. da criança.

O filho de Gretchen também compartilhou a letra da música Frisson, do compositor Tunai, morto recentemente por conta de uma parada cardíaca: “Solidão nunca mais/ Você caiu do céu/ Um anjo lindo que apareceu/ Com olhos de cristal, me enfeitiçou/ Eu nunca vi nada igual/ De repente/ Você surgiu na minha frente / Luz cintilante/ Estrela em forma de gente”, diz um trecho da canção.



Bento nasceu no mês passado, em Miami, na Flórida, e Andressa engravidou através de uma inseminação artificial, do sêmen de um doador.