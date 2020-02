Ex-diretor de Gugu Liberato manda recado para Gleisi Hoffmann: 'Lave a sua boca'

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), foi alvo de duras críticas feita pelo diretor Walter Wanderley, mais conhecido como Goiabinha, que nos últimos anos trabalhou com Gugu Liberato. Tudo começou com uma postagem da política no Twitter sobre os gastos fixos de R$ 800 mil mensais do apresentador. Ela usou o exemplo de Gugu como retrato da desigualdade no Brasil e se surpreendeu com o alto nível das despesas.

Goiabinha saiu em defesa do amigo: "Quem é você, @gleisihoffmann? Que tem a sua fortuna obscura de ganhos duvidosos e ainda transformando um País em uma balbúrdia internacional metida no maior antro de corrupção jamais antes vista no Brasil. Apoiando ladrões, quadrilhas de elite ao lado de centenas de overnight millions. Lave a sua boca para falar de um homem íntegro, verdadeiro e trabalhador. Sua fortuna foi construída através do seu brilhantismo e trabalho vistos por todos nós brasileiros !"