Felipe Prior distribui selinhos em festa 'Guerra e Paz'

Boninho parece ter acertado em cheio no tema da festa do último sábado: 'Guerra e Paz'. Felipe Prior, que andava meio isolado na casa depois da chegada de Daniel e Ivy, resolveu selar a paz com os participantes e saiu distribuindo selinhos. Daniel ganhou um na pista de dança. O arquiteto também deu uma beijoca em Pyong, enquanto o coreano estava dormindo no chão da festa. Pyong, aliás, foi carregado por Babu para dentro da casa, desacordado.