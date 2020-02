Ana Maria Braga brinca com namorado na cozinha: 'Me vendo conversar com as panelas'

De férias, a apresentadora Ana Maria Braga tem compartilhando um pouco de sua rotina com os fãs e resolveu mostrar um momento com o namorado. Ela surgiu cozinhando para o empresário francês Johnny Lucet na cozinha de sua casa e celebrou o amor. "Ele me vendo conversar com as panelas... Cozinhar é amor", escreveu na legenda.



Ana Maria Braga antecipou suas férias da Globo após passar mal um pouco antes do programa ir ao ar na sexta-feira, dia 31 de janeiro, e foi substituída as pressas pela repórter Talitha Morete. Pouco antes de se afastar, ela anunciou que foi diagnosticada com câncer de pulmão no início do ano e não esperou muito para começar o tratamento. A apresentadora irá fazer ciclos de quimioterapia e imunoterapia para lutar contra a doença.