Um vídeo do atacante Soltedo sendo abordado por policiais em uma praça no centro de Santos, São Paulo, caiu na internet neste final de semana e viralizou. A Polícia Militar fazia uma fiscalização de trânsito rotineira quando parou o automóvel do jogador. Os documentos foram checados, tudo ok, e nada de irregular foi encontrado, mas os próprios torcedores do tradicional time da Vila Belmiro, brincaram com a situação nas redes sociais.

"E a PM enquadrou o Soltedo porque achou que era uma criança dirigindo?", escreveu um torcedor. "Avisa aí que ele já é maior de idade", brincou outro fã e o terceiro completou: "E o Soltedo soube que poderia ser negociado para o Galinho e chamou a polícia porque preferia ficar preso".

Yeferson Soltedo é venezuelano, tem 22 anos e desde o ano passado é jogador do Santos. Com contrato até 2022, o jogador mede 1,60m de altura e dentro de campo parece ter menos. No final do ano passado, surgiram boatos de que poderia ser negociado para o Atlético Mineiro.