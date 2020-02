Sertanejo sofre grave acidente em São Paulo

Na madrugada de sábado (8), o cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto & Henrique, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente no bairro Santa Prata, em Santa Fé do Sul.

O músico, de 22 anos, passava pela Avenida Navarro de Andrade, quando bateu na traseira de uma caminhonete. Por causa da colisão, o veículo em que o cantor estava pegou fogo. Já o motorista da caminhonete não se feriu. Henrique foi resgatado desacordado pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul e depois transferido para São José do Rio Preto.

No Instagram da dupla, a equipe tranquiliza os fãs num comunicado oficial: "Informamos que o cantor Henrique, da dupla Netto & Henrique, se envolveu em um grave acidente de trânsito na última madrugada, na cidade de Santa Fé do Sul - SP. Apesar da gravidade da colisão, Henrique passa bem e continuará em observação. Tranquilizamos, portanto, parentes, amigos, fãs, colegas profissionais e todos aqueles que enviaram mensagens em busca de esclarecimentos. Agradecemos as mensagens de otimismo e desejamos uma pronta recupeação".



A dupla é do interior paulista e teve a música lançada 'Forçar a Barra' no dia 23 de janeiro, que tem mais de 2 milhões de visualizações no Youtube.