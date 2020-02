Pyong tem uma crise de cíumes de Marcela após investida de Daniel

Na festa 'Guerra e Paz', Pyong dançou muito, como sempre, e bebeu demais. Exagerou nas bebidas? Exagerou, mas o que marcou mesmo na badalação foi a sua crise de ciúmes de Marcela com Daniel. O hipnólogo não gostou da aproximação do modelo gaúcho, que chegou agora no reality show, com a ginecologista. Depois, ele tentou beijar Marcela. Que bafo!

Aliás, Daniel investiu pesado na paquera em cima de Marcela, que a deixou desconfiada. Ela chegou a desabafar com Pyong e Thelma sobre as desconfiança de que o modelo seria roteirizado.

Vale lembrar que Pyong é casado e sua mulher está grávida de oito meses. Ela chegou a defendê-lo esta semana depois que ele virou motivo de piada por suas danças.