Projota já é papai com a chegada de Marieva: 'Me tornei mais completo'

Projota já é papai. Ontem nasceu a sua primeira filha, Marieva, fruto do seu relacionamento com Tâmara Contro. O anúncio foi feito pelo próprio cantor no seu perfil do Instagram em um post cheio de emoção. A menina veio ao mundo pesando 3,460 kg e com 51 centímetros. O parto aconteceu em São Paulo. "Como um eterno colecionador de emoções, hoje tive a chance de pendurar na minha estante de memórias o momento mais espetacular da minha vida", iniciou Projota. "E foi como um sonho, a gente se olhou em meio às lágrimas, se beijou em meio aos sorrisos, e se perdeu nesse labirinto de sensações as quais ainda não me sinto capaz de descrever. Me sinto completo desde o dia em que disse sim pro meu amor perante Deus, hoje me tornei mais que completo, hoje eu transbordei", completou.