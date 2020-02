Boca Rosa entrega ter 'ficado' com Juliano Laham para Manu Gavassi

Bianca Andrade, a Boca Rosa, tem revelado segredos dentro da casa que podem complicar a sua vida aqui hora. Antes do almoço deste domingo em conversa com Manu Gavassi na cozinha da xepa, ela contou que teve um affair com Juliano Laham antes de começar a namorar Diogo Melim. Bianca entregou o nome do ator para explicar onde conheceu Igor Carvalho, namorado atual da cantora.



"Eu conheci ele no mesmo dia que fiquei com um amigo dele", lembrou Boca Rosa. "Qual amigo?", questionou Manu, mas Bianca preferiu não dizer o nome a princípio. "Nossa, quero muito saber quem é o boy", insistiu Manu.



"É o Laham, amiga. Eu ficava com ele antes de começar a namorar o Diogo. Se apaixonou, mas quando comecei a sair com o Diogo falei para ele que não dava mais", relatou a influenciadora, que namora o vocalista da banda Melim. Boca Rosa assumiu que achava que ele ia entrar no programa. E aí a câmera do programa cortou a conversa.

Depois, numa conversa com Mari na cozinha da xepa, Bianca entregou outros nomes com quem já teve um affair. "Peguei John Drops. O John Drops me chama de namorada. Peguei Rainha Matos e Lady Nada também".