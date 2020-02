Mulher de Pyong diz que não quer 'energias exteriores' atrapalhando a sua gravidez

Ainda rende a confusão que Pyong se meteu durante a festa 'Guerra e Paz', na madrugada de hoje no 'BBB20'. O brother exagerou nas bebidas, teve ciúmes da Marcela, tentou beijá-la e foi acusado pelos internautas de ter passado a mão no bumbum de Flayslane. Assim que acordou o hipnólogo pediu desculpas a sister e no raio-x, ele dirigiu sua fala a Sammy Lee, sua esposa, que está grávida de oito meses. "Sammy, ontem teve festa e perdi o controle. Não lembro de muita coisa, desculpa. Para os brasileiros também, desculpa para quem assistiu".



Sammy foi cobrada pelos internautas para comentar sobre as atitudes do marido e depois de algumas horas de silêncio, ela falou. "Oi! Sei que têm muitas pessoas me cobrando um posicionamento e eu agradeço demais o carinho as inúmeras mensagens porque é muito bom saber que as pessoas estão mandado energia positiva, carinho e amor, mas eu vim explicar algumas coisas. O Jake está para nascer e eu tenho focado todas as minhas energias nisso e eu não quero que energias exteriores atrapalhem esse momento tão importante para mim. Eu vou falar no momento certo. Não agora. Não quero ver, nunca vi e não ouço falar".