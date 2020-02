Foliões prestam homenagem a Gugu Liberato em bloco no Carnaval de Brasília

O Carnaval já começou em todo Brasil e os foliões estão investindo pesado nas fantasias para se divertirem na folia. Em Brasília, durante a apresentação do tradicional bloco Suvaco da Asa, que neste ano completa 15 anos de desfile no Eixo Monumental, no circuito estacionamento da Funarte-Centro de Convenções-estacionamento da Funarte, três foliões resolveram homenagear Gugu Liberato, e um deles apareceu fantasiado com o terno amarelo do apresentador. O figurino era para lembrar do hit "Pintinho Amarelinho". O "Gugu" estava acompanhado do seu assistente "Liminha" e também da assistente de palco "Helen Ganzarolli". Nem a chuva forte que caiu durante o desfile acabou com a empolgação dos participantes do Suvaco da Asa, que sambaram e até brincaram de trenzinho.