Ex-namorada de Pyong se pronuncia sobre agressão

Desde que Felipe Neto começou a dizer que ele conhecia alguns participantes do 'Big Brother Brasil' e que eles eram 'nível cadeia', esta coluna começou a receber informações que davam conta de relatos de agressão de Pyong a uma ex-namorada. Claro que esta colunista não foi a única a saber dessa história e a procurar Katherine Chaise, a ex do youtuber. Todas as tentativas foram sem sucesso porque Katherine nunca respondeu. Até agora. Na noite deste domingo, ela resolveu contar o que sabe no Instagram:

"Estão me mandando mensagens falando que o Pyong Lee comentou no 'Big Bosta Brasil' que uma ex-namorada agredia ele. Não sei se vocês sabem, mas não sou a única ex. A que agredia foi namorada dele na adolescência. Agora me deixem em paz porque não tenho mais nada com ele. Vivam o presente", postou ela nas redes.