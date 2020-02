Rafa Kalimann conversa com Gabi no 'BBB': ' A gente faz bêbada o que está no nosso subconsciente'

Rafa Kalimann passou praticamente o dia todo ontem dormindo. À noite, ela foi conversar com Gabi sobre a treta envolvendo Guilherme e seu desafeto declarado, Bianca Andrade: "Não tem isso de 'fiquei bêbada e não lembro o que eu fiz'. A gente faz bêbada o que está no nosso subconsciente. Pode ser que eu fique muito louca um dia e faça alguma coisa aqui na casa, mas eu vou ter a responsabilidade de falar o que eu fiz de errado. Eu assumo o meu erro. Por que a postura dela sã não é correta? Ela devia ter chamado pra conversar e dizer: 'Gui, a gente feriu a Gabi. Vamos sentar nós dois com ela e conversar. Não tem nada de mais. Eu falei pra ela ontem que a vida não é feita só de perdão não. Tudo se coloca um pano com a palavra perdão. Aí é muito fácil! Qualquer pessoa vai errar o tempo inteiro! Eu vou te falar um monte de asneira agora e depois falar: 'perdão, Gabi'. Você me vê machucando as pessoas e vivendo de perdão?", questionou.