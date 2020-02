Gêmeas de Ivete Sangalo comemoram aniversário com tema Carnaval

Neste final domingo, Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady reuniram familiares e amigos para conmemorar aniversário de dois anos das gêmeas Marina e Helena, que completam mais uma primavera nesta segunda-feira (10). Carnaval foi o tema escolhido pela cantora e pelo marido Daniel Cady para a decoração do evento. O casal, a irmãs e o primogênito Marcelo apostaram em um 'look família' branco com pequenos detalhes coloridos que remetem à alegria da folia.

Ivete aproveitou a data para homenagear as filhas em suas redes sociais. "Todo dia é dia de celebrar o amor e a felicidade! Nossos filhos, nossos amores, bênçãos, sorte e alegria. Nossas princesas completam 2 anos, e meu coração não aguenta de tanta felicidade. Deus tão bom, tão maravilhoso conosco. Divido com vocês essa nossa felicidade. Viva Helena! Viva Marina!! A mamãe e o papai amam mais que o universo x 1000000000000000000000", se derreteu Ivete.

