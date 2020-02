Guilherme chora no 'BBB' e diz: 'Eu estou mal'

Guilherme aproveitou a manhã desta segunda-feira (10) para desabafar sobre o que aconteceu após a festa 'Guerra e Paz', com a Rafa Kalimann. Bianca está deitada longe dele e Gabi também não chega perto. Gui está isolado no quintal quando Rafa chega para conversar: "Eu tô real gostando dela e estou mal", diz o brother, chorando, que pergunta a opinião da amiga.

Rafa já pergunta se ele quer ouvir o que ele quer ou o que ela acha da situação. Guilherme responde que ela pode falar o que pensa e a influencer diz que acredita que ele tenha errado. Se ela estivesse no lugar de Gabi, ficaria chateada com o comportamento dele e não teria tanta calma para lidar com o que aconteceu. Rafa diz, ainda, que Guilherme deveria ter se colocado no lugar de Gabi:

"Realmente eu deveria ter pensado um pouco, mas é carinho (com a Bianca). Eu já estava próximo da Bia desde o começo. Então não pensei em podar. Cara, eu falei tanto da Gabi pra Bia... Pra mim não ia ter problema... Eu tenho isso com umas amigas lá fora", reconheceu Guilherme.

Sobre o afastamento de Bianca, Guilherme disse que entende: Eu entendo ela querer ficar longe. Ela disse que não quer que o namorado veja coisas onde não tem e também pela Gabizinha”.