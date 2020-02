Gabi Martins decidiu que não vai mais ficar com Guilherme no 'Big Brother Brasil 20'. E ela comunicou o fato ao... boneco cenográfico! "Eu vou seguir sozinha, mas tô leve e feliz. Não quero briga. Não quero ficar desse jeito por ninguém. Estou me curando de um tratamento", disse ela para o boneco que fica pendurado na cozinha, como se estivesse escalando.

A coluna lembrou de Kleber Bambam, que venceu a primeira edição do programa conversando com Maria Eugênia, a boneca feita de vassoura...