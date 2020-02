Lucas Galina revela para os brothers bola fora de Neymar com empresário

Lucas Galina resolveu contar uma história que aconteceu em Santa Catarina nesta tarde chuvosa no

‘Big Brother’. Ele começou a contar o ‘causo’ sem dar nome aos bois, mas no meio da conversa esqueceu do microfone e falou o nome de Neymar: “Ele quis comprar um camarote top numa balada em Santa Catarina. Chegou com dez amigos e queria comprar a todo custo. Disse que era só ele dizer o preço. O que o craque não contava era que o dono do camarote era riquíssimo e não estava disposto a vender seu camarote por valor nenhum. Então o cara disse pro jogador: o que você ganha no mês eu ganho em um dia. E não vendeu”. Segundo a história contada por Galina, Neymar teve que se contentar mesmo com o camarote ao lado.