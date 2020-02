Carlos Alberto de Nóbrega tem bens penhorados para execução fiscal

A prefeitura de Santana de Parnaíba acionou a Justiça para que uma dívida no nome do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, do programa 'A Praça é Nossa' seja executada. Carlos Alberto já está na dívida ativa e a penhora dos bens do apresentador do SBT já foi autorizada.



Em nome dele consta o débito de R$ 1.165,47 referente ao IPTU de um imóvel localizado em um luxuoso condomínio em Alphaville, região nobre de SP. Estamos falando de uma mansão de 3 mil metros quadrados, sendo 2060 metros só de jardim e o restante de área construída, onde Carlos Alberto de Nóbrega morou enquanto casado com Andrea de Nóbrega.



Quando confinada na 'Fazenda', Andréa revelou que ainda morava na mansão e manifestou o desejo de vender o imóvel para comprar um menor no mesmo condomínio. "Tem que vender... quero comprar lá mesmo, mas um de 300 metros quadrados", contou a ex-peoa.



Procurado, Carlos Alberto de Nóbrega disse desconhecer o débito: "se existe, ainda não fui notificado", se limitou a dizer o apresentador.