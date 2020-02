'Gabi é o menor dos meus problemas’, diz Guilherme no ‘BBB20’

Guilherme continua chateado com os últimos acontecimentos na casa do 'BBB20'. Em conversa com Mari e Gyselle na cozinha após o jantar de hoje, o modelo desabafou sobre o gelo que vem recebendo de Gabi e Bianca Andrade, a Boca Rosa, após a polêmica festa 'Guerra e Paz'. Bianca pediu para Guilherme se afastar porque ela queria beijá-lo e Gabi, que até então estava ficando com o rapaz, soube depois do flerte.

"As duas pessoas que estavam mais próximas de mim se afastaram ao mesmo tempo. Estou com a consciência tranquila. Cada um resolve as coisas de um jeito: eu resolvo no diálogo, mas se o outro prefere se afastar, eu respeito. Preciso aprender a deixar de ser idiota e prestar mais atenção. A Gabi é o menor dos problemas. Se ela não quer, eu respeito. Mas com a Bianca eu fico p* da vida".