Ferrugem vai comemorar aniversário da filha mais velha com um festão

Ferrugem celebra amanhã o aniversário de nove anos de Júlia, sua filha mais velha, no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Para receber os 150 convidados, o tema escolhido pela própria Júlia, assim como o espaço, foi 'Alice no País das Maravilhas'. A cargo de Roberta Niemeyer, a cenografia contará com personagens interativos em 3D, além de elementos mágicos e lúdicos para a celebração da primogênita do cantor.