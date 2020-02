Juliana Knust fala sobre a vida escolar do filhos em programa infantil

A atriz Juliana Knust participou do programa 'Bebê-a-Bá', do canal Shoptime. Comandado por Babi Marttins, o programa abordou um assunto muito importante na vida dos bebês e crianças: a ida para a creche. Juliana, que é mãe de Matheus, 9 anos, e de Arthur, 5 anos, comentou sobre as dificuldades com cada um dos filhos no início da vida escolar.



"A mãe sofre mais que a criança. Matheus entrou para a creche com 8 meses, pois eu tinha que trabalhar, e foi uma adaptação tranquila. Já o Arthur, eu coloquei na escola quando ele fez um ano, mas ele ficava doente toda hora, então, decidi esperar mais um tempo", afirmou Juliana Knust.



A atriz disse que o filho mais novo ficou em casa com uma pessoa de confiança, que já trabalhava com ela há 4 anos. Assim, quando completou 2 anos, ele voltou para a escolinha. "Para o Arthur, foi mais difícil. Ele sofreu mais, chorava, e a gente, como mãe, fica com o coração apertado, mas temos que deixar a criança ir e passar tranquilidade. Até porque quando você demonstra angústia, seu filho capta isso", relembra Juliana Knust.