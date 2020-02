Ex de Projota se lança como Dj

Ela sempre foi ligada ao mundo da música. Depois de trabalhar anos como dançarina de um grupo de funk, Monique Oliveira resolveu se lançar na carreira de Dj. Conhecida como Barbie do Funk, hoje, assina o nome de Moonick nas suas apresentações com as carrapetas pelo Brasil. A coluna descobriu que loira, com datas para se apresentar até na Europa no segundo semestre de 2020, foi ex do cantor Projota.