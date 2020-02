Boca Rosa e Gabi Martins conversam no 'BBB'

A tarde chuvosa de terça-feira (11) serviu para que Gabi Martins e Bianca Andrade tivessem uma conversa daquelas para colocar os pingos nos 'is'. A cantora foi falar com Boca Rosa sobre o afastamento delas por conta de Guilherme depois de toda a confusão que rolou na festa 'Guerra e Paz'. "Fiquei no meu canto porque você estava mal, ele estava mal. Eu preferi ficar na minha. Eu tenho um namorado lá fora, que é amor de verdade", disse Bianca - que ainda não sabe que Diogo Mellim apagou suas fotos do Instagram.

Bianca fez questão de tranquilizar a amiga quanto ao ciúme que ela sente em relação ao namorado com Boca Rosa: "Uma coisa que eu posso te garantir é o quanto ele gosta de você. Eu sou uma irmã pra ele. Você é a pessoa que ele tem atração. Desde o começo ele fala de você", disse Bianca.

A influencer quis saber se Gabi e Guilherme haviam mesmo se acertado. Diante do 'sim', ela disse: "Fico feliz. Você podia estar perdendo uma grande oportunidade de estar sentindo uma coisa gostosa no coração"