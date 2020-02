Rosemary comemora mais um ano desfilando pela Mangueira

Mangueirense desde sempre, a cantora Rosemary está animadíssima para desfilar mais uma vez pela sua escola do coração. Para ela, a festa já começa nesta terça-feira (11), a partir das 20h. É que Rosemary vai ganhar um quadro em homenagem à sua respeitada carreira. A noite de homenagem será no restaurante La Fiorentina, localizado no Leme, na Zona Sul do Rio.