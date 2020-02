Após dez anos, Paolla Oliveira está de volta à Sapucaí: 'Ansiosa'

Ela está de volta à Sapucaí. Depois de 10 anos, Paolla Oliveira retorna ao posto de rainha de bateria da Grande Rio e assume que sente um friozinho na barriga. "O coração bate mais forte ali. Confesso que estou um pouco ansiosa e esperando o dia do desfile chegar logo", disse a atriz. Sobre a fantasia, Paolla não adianta nenhum detalhe de sua borboleta que representa as várias faces de Iansã no Candomblé e simboliza a transformação e o renascimento. O enredo da Grande Rio é sobre intolerância religiosa e a escola é quinta a desfilar no domingo de Carnaval, dia 23.