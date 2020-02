Fãs do 'BBB20' se mobilizam para ver show de Melim dentro da casa

Os fãs do 'BBB20' querem mesmo fogo no parquinho e por isso fizeram até uma petição para que o diretor Boninho, coloque a banda Melim como atração da próxima festa. O grupo já colheu mais de 50 mil assinaturas para enviar o documento ao diretor da atração. O público quer colocar Diogo Melim, um dos vocalistas da banda, para ficar cara a cara com a sister Bianca Andrade, sua até então namorada. É que depois da última festa, em que a influencer confessou ter 'dado mole' para Guilherme, Diogo apagou todas as suas fotos com Bia, também conhecida como Boca Rosa, de suas redes sociais. Os fãs querem é ver uma DR ao vivo, Boninho! Veja aqui o link da petição no Avaaz.org.

