Se você ver o nome de Vitão em um aplicativo de paqueras, não ache que alguém esteja se passando pelo cantor. É ele mesmo! O dono do sucesso 'Complicado', que tem participação de Anitta, criou um perfil no Badoo para começar a sessão flerte. Vitão vai escolher com quem ele mais se identificar para conhecer pessoalmente. Tá solteiro, então está liberado!

Veja as fotos da galeria: