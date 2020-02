Douglas Maluf acompanha Paolla Oliveira ao ensaio na Grande Rio

Aos poucos, o namoro nunca assumido - e revelado por esta coluna que ninguém lê - de Paolla Oliveira e Douglas Maluf vai se tornando público. Na noite de terça-feira (11), os dois estiveram no ensaio da quadra da Grande Rio - agremiação onde a atriz é rainha de bateria.

O coach de inteligência emocional gravou sua amada sambando na quadra e postou no story do Instagram - um feito inédito até então. Na quadra, ela o apresentava como namorado. Os fãs esperam que, no Carnaval, os dois cheguem juntos na Sapucaí.