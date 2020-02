Cláudia Rodrigues melhora e é transferida para o quarto de hospital

Ainda internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Cláudia Rodrigues continua evoluindo em sua recuperação. A atriz que teve traumatismo craniano após cair sozinha enquanto estava no quarto, agora já parou de se alimentar por sonda e consegue comer sozinha por via oral. Ela também foi transferida da unidade semi-intensiva para o quarto. Ainda não há previsão de alta apesar da progressiva melhora de Claudinha.

A artista de 48 anos deu entrada na unidade após sofrer uma queda em casa no dia 28 de janeiro. O acidente ocasionou um hematoma subgaleal (um acumulado de sangue) na parte direita da cabeça, um hematoma no braço direito e ainda um machucado sem grandes proporções na perna esquerda.

Cláudia Rodrigues foi diagnosticada com a esclerose múltipla desde 2000 e desde então, vem se submetendo a tratamentos paliativos, já que não há uma cura. A esclerose múltipla é autoimune e afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões.