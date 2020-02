Atriz de 'Malhação inspira artistas da zona oeste do Rio

Adriana Mayra, que vive a personagem Solange em 'Malhação', vem ganhando cada vez mais espaço no mercado artístico. A atriz tem cativado diversos artistas da zona oeste do Rio de Janeiro a buscarem nela uma inspiração para seguir a carreira. "Isso tudo é muito importante pra mim, eu sou periférica e na minha comunidade eu me tornei espelho para as crianças que talvez não acreditavam nos seus sonhos e se eu realizei o meu, elas também podem realizar o delas", disse a atriz á coluna.



Perto de terminar o seu contrato com a emissora, ela está ansiosa pelas novas oportunidades que estão surgindo e ainda não deu detalhes dos seus próximos projetos. Será que ela está escalada para uma próxima novela? Essa dúvida a gente só vai saber quando terminarem as gravações dessa atual temporada de 'Malhação'.