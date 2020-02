'Pegando Fogo' é o lançamento da funkeira Lara Silva

Cearense, Lara Silva é a nova aposta do funk. Recém-contratada da Warner Music, a cantora já está com pé na estrada e acaba de lançar a sua música de trabalho: ‘Pegando Fogo’. E esse primeiro feat é com a poderosa Pocah, que já está disponível nas plataformas digitais.

“Sempre quis cantar e dançar, sempre sonhei em ser cantora e as coisas estão acontecendo. Eu sempre fui fã de Rihanna e Beyoncé e, hoje, me sinto como elas !(rs) Calma, estou correndo atrás para que tudo dê certo. Estou lançando o meu primeiro feat, tenho o segundo pronto com a MC Tainá Costa e já estou negociando o terceiro, que será voltado ao público GLS”, adianta cantora, de 18 anos, e que agora está morando em São Paulo.

E Lara chamou ninguém mais, ninguém menos que Pabllo Vittar para parceria da nova música e agora só falta acertar a data da gravação. “Ansiosa.Com certeza vai ser incrível”.