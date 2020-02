Solange Couto grava programa em quiosque em praia do Rio

A atriz Solange Couto gravou seu programa 'Sabores da Sol', que vai estrear no YouTube. As filmagens aconteceram no mais novo point carioca, o CocoMambo Praia, localizado na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Em um cenário paradisíaco e semelhante às terras caribenhas, Solange bateu um papo super descontraído com o influenciador digital Gominho. O canal 'Sabores da Sol' foi criado para mostrar todos os gostos e sabores da Solange, e não apenas na culinária. No programa, serão abordados temas como turismo, empoderamento feminino, moda, construção civil, saúde e muito mais.

Nesta temporada, no Rio de Janeiro, Solange escolheu a dedo os participantes. A direção é de seu marido, Jamerson Andrade. Durante a gravação, Solange e Gominho foram recebidos pelo promoter David Santiago e pelo proprietário do quiosque, Jota Oliver.