Milton Gonçalves respira por aparelhos e segue sem previsão de alta

Ainda internado no CTI do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, Milton Gonçalves está respirando por aparelhos, pois os médicos induziram o ator ao coma como parte do tratamento. Apesar do quadro inspirar cuidados, os filhos estão confiantes na melhora do artista. Os médicos seguem aguardando completar 48h para identificar se o AVC sofrido pelo ator deixou alguma sequela. Por enquanto, Milton ainda não tem previsão de alta.

O artista deu entrada na unidade de saúde na última segunda-feira, após ter um AVC isquêmico depois de participar da feijoada do Salgueiro, que aconteceu na tarde do último domingo. Os médicos, inclusive, fizeram uma cirurgia de emergência. Nesta terça-feira (11), o hospital emitiu o seguinte boletim médico:

"O senhor Milton Gonçalves deu entrada na unidade na manhã da última segunda-feira,10/02, em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. Ele recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular e encontra-se internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do paciente inspira cuidados."

Milton desfilaria no Carnaval do Rio pelo Salgueiro. O ator estava escalado para sair na último carro alegórico da agremiação, mas por conta do incidente a presença dele na folia será cancelada. Atualmente Milton Gonçalves não está no ar em nenhuma novela da Globo. A última aparição dele nas telinhas foi no especial de Natal da Globo 'Juntos a magia a acontece', em que ele contracenou com Camila Pitanga.